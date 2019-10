Maldini: 'Voglio presto il Milan al top'

"La mia storia è pesante: la mia presenza e quella di Boban testimoniano che non vogliamo aspettare 10 o 15 anni per tornare a quei livelli. Siamo una garanzia. Se nell'idea della proprietà c'è la volontà di tornare competitivi tra 10-15 anni e fare dodici anni da squadra di media classifica, non saremo più a capo della direzione sportiva". Lo dice, in un'intervista esclusiva a Sky, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, aprendo alla possibilità di lasciare il club.

"Silvio Berlusconi è stato un grandissimo presidente, il migliore che potessi avere. E' una persona a cui voglio bene. La sua tendenza a fare spesso le battute lo rende inelegante, ma l'affetto per lui rimarrà sempre immutato". Berlusconi aveva criticato l'attuale amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, dicendo che certe frasi - riferite al fatto che il fondo Elliott abbia salvato il Milan dalla Serie D - "vanno dette al bagno".