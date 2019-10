Juve, Agnelli: 'E' nuovo anno zero, pensiamo in grande'

Per la Juventus questo deve essere considerato un "nuovo anno zero. Vogliamo pensare in grande. L'obiettivo dell'aumento di capitale era volto al risanamento societario, che è stato completato. Ora dobbiamo pensare allo sviluppo della società con un orizzonte di lungo periodo". Lo ha detto il presidente Andrea Agnelli, all'assemblea degli azionisti, all'Allianz Stadium, per approvare il bilancio 2018-2019 e l'aumento di capitale di 300 milioni.



"Mi auguro che Cristiano Ronaldo quest'anno vinca di nuovo il Pallone d'Oro: lo merita", ha affermato Agnelli.

"Nel 2010 la Juventus occupava il 43/o posto nel ranking Uefa, adesso siamo al 5/o e ci sono le ragionevoli basi per arrivare alla fine di questa stagione al 4/o posto superando il Bayern Monaco". Così il presidente Andrea Agnelli all'assemblea degli azionisti. "L'obiettivo per i prossimi anni - ha detto ancora Agnelli - è di mantenere la leadership sportiva in Italia e competere sempre al più alto livello in Europa, restando tra i primi 12 club come livello di fatturato, consolidando i risultati economici e finanziari".