I rigori alla Lazio, lite Gasperini-Club biancoceleste

"Resto della mia idea, ho solo commentato un episodio di cui sono straconvinto. E ho sentito i commenti di tanta gente che ha giocato e del calcio". Così Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky prima dell'inizio dell'allenamento di rifinitura all'Etihad Stadium, dove domani l'Atalanta giocherà contro il Manchester City. "Il comunicato della Lazio è demenziale - aggiunge -, io non ho mai attaccato Immobile o Inzaghi. Ma adesso siamo pronti a giocare, queste difese ad oltranza delle posizioni non ci riguardano".



"È opportuno evitare di proseguire su una polemica che, con il termine usato da Gasperini, demenziale, credo abbia raggiunto un livello assolutamente ingiustificabile". È quanto tiene a far sapere il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale, rispondendo alle nuove dichiarazioni dell'allenatore dell'Atalanta, che oggi ha definito "demenziale" il comunicato biancoceleste di sabato sera a difesa di Immobile e in seguito alle accuse di Gasperini di essersi 'tuffato' in area durante Lazio-Atalanta.