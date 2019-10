Parma-Genoa 5-1

(ANSA) - PARMA, 20 OTT - Il tunnel del Genoa è sempre più nero. Per Andreazzoli pure senza uscita. La sfida del Tardini doveva essera quella della riscossa per il tecnico ligure ed invece il Parma vince, anzi stravince e segna il destino del tecnico rossoblù. Con un finale di primo tempo micidiale, complice una difesa del Genoa da brividi, la squadra di D'Aversa si impone 5-1: un successo pesante ma strameritato, grazie soprattutto alla vena del bomber Cornelius (per lui una tripletta). Un successo meritato quello dei ducali che li fa salire all'8/o posto in classifica, insieme alla Lazio. Per il Genoa buio profondo e presumibilmente il destino segnato per il tecnico Andreazzoli.