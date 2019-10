Fonseca, squalifica ridotta a un turno

La Corte Sportiva di Appello ha parzialmente accolto il ricorso della Roma riducendo ad una giornata la squalifica per il tecnico Fonseca, espulso al termine della gara con il Cagliari del 6 ottobre scorso. Lo apprende l'ANSA. La Corte Sportiva ha dunque applicato il principio dell'automatismo della squalifica per l'allenatore espulso durante la gara, come era stato sancito martedì scorso dalla sentenza riguardate Walter Mazzarri della Corte Federale di Appello.