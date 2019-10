Staff dilettanti, entra Giannichedda

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Riparte l'attività delle rappresentative della Lega nazionale dilettanti che ha ufficializzato gli staff tecnici delle cinque selezioni giovanili per l'attuale stagione sportiva. Ai confermati Calogero Sanfratello e Andrea Albanese, ora 'avanzati' rispettivamente all'Under 17 e all'Under 16, si aggiungono alla squadra dei selezionatori Giuliano Giannichedda e Roberto Chiti,: per l'ex calciatore di Udinese, Lazio e Juventus c'è il doppio incarico della Rappresentativa Serie D e dell'U18, mentre il difensore del Pisa degli anni d'oro in A guiderà l'U15.

"Investire sui giovani era e rimane una priorità assoluta della Lega nazionale dilettanti - sottolinea il presidente Lnd Cosimo Sibilia - Due anni fa abbiamo tracciato le basi per un progetto a medio-lungo termine in cui crediamo molto, i campionati dilettantistici sono un bacino immenso di talenti che hanno solo bisogno di una opportunità in più".