Milan, Kaka': 'Spero che con Pioli migliori'

"Spero che le cose migliorino per il Milan. Da tifoso non posso che augurarmi questo. Pioli? Vediamo.

E' appena arrivato, spero possa riprendere la squadra: gli faccio un grosso in bocca al lupo". Così Ricardo Kaka', a margine di un evento organizzato dalla Fifa, a Beirut, parla della difficile situazione dei rossoneri, costretti a sostituire l'allenatore (Stefano Pioli al posto di Marco Giampaolo), per tamponare la lunga sequela di insuccessi di questa prima fase della stagione. "Quando sei fuori è difficile parlare, perché non vivi la quotidianità. Secondo la dirigenza, quello del tecnico era uno dei problemi ed è stato risolto - aggiunge l'ex fantasista brasiliano -: da tifoso non posso che augurarmi il meglio per il Milan".