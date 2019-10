Derby tra Coree, a Pyongyang senza tifo

E' terminato senza reti lo storico match tra Corea del Nord e Corea del Sud che si è disputato a Pyongyang, nel gruppo H delle qualificazioni asiatiche al Mondiale 2022. E' la prima volta che le due nazionali si incontrano per una partita ufficiale nella capitale del Nord. Si è giocato senza pubblico, secondo quanto hanno riferito membri della Federcalcio del Sud, nonostante lo stadio 'Kim Il Sung' possa ospitare 50mila spettatori: "Le foto inviate dai nostri dipendenti non mostrano una sola persona nello stadio" ha dichiarato Park Jae-sung, funzionario della KFA. In precedenza le autorità nordcoreane avevano negato al Sud la diretta. I media sudcoreani si dovranno accontentare di una registrazione del match.