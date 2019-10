700 gol Ronaldo, Juventus: "Non è finita"

Dalla Juventus alla compagna Georgina Rodriguez, tanti celebrano l'ennesimo traguardo di CR7, i 700 gol nelle partite ufficiali (esclusi i campionati giovanili). Il club bianconero pregusta altre reti storiche di Cristiano Ronaldo: "700 e non è finita", è il tweet ufficiale della società che sul sito web ricorda in che modo il fuoriclasse portoghese ha segnato, in 21 competizioni ufficiali differenti: 442 gol con il piede destro, 129 con il sinistro, 127 di testa.

Georgina trasforma il suo amato in James Bond, agente 700 anziché 007, con tanto di smoking e revolver in mano con il dito sul grilletto. "Se dice pronto", scrive la compagna di CR7 nella storia Instagram.