Lazio, al via corsi post carriera atleti

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Garantire ai giovani atleti e alle giovani atlete biancocelesti un futuro post-carriera. È questo l'obiettivo del progetto 'Calcio-Educazione-Cultura' nell'ambito dell'iniziativa 'Scuola di formazione post carriera S.S. Lazio Settore Giovanile e Squadra Femminile'. La presentazione del progetto, creato dalla Lazio in collaborazione con l'Università telematica internazionale UniNettuno e con il contributo di Igea Banca, è andata in scena oggi alla sala stampa dello stadio Olimpico di Roma. Presenti tra gli altri il numero uno della Lazio, Claudio Lotito e il rettore dell'Università UniNettuno Maria Amata Garito. Dal 15 ottobre inizieranno attività didattiche del programma creato dalla Lazio, in collaborazione con l'ateneo telematico.