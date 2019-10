Roma: Spinazzola, c'è tempo per risalire

''Rimpianti per l'addio alla Juventus? Il nostro è un lavoro, il club bianconero ha fatto una scelta, io pure. Sono andato in un'altra grande squadra dove sono felice e se sto bene gioco con più continuità''. Così Leonardo Spinazzola dal raduno di Coverciano dove agli ordini di Mancini sta preparando le gare con Grecia e Liechtstein valide per le qualificazioni europee. Inevitabile però un pensiero sulla Roma dopo questo inizio di stagione. "Già staccati in classifica dai primi posti? Siamo ancora tutti lì. Certo, la Juve ha qualcosa in più e noi abbiamo cambiato tantissimo: allenatore, giocatori, modulo. Fonseca ha creato tante aspettative, ci troviamo bene con lui, poi però le partite vivono anche di episodi. E comunque abbiamo tutto il tempo per risalire", ha concluso.