Marco Giampaolo non è più l'allenatore del Milan. Il club rossonero gli avrebbe già comunicato questa mattina l'esonero. Il nuovo tecnico sarà Stefano Pioli che firmerà un contratto fino al 2021 e domani dirigerà il primo allenamento a Milanello. Pioli ha vinto la concorrenza di Luciano Spalletti che non ha trovato l'intesa per risolvere il contratto con l'Inter. Si attendono solo le note ufficiali.