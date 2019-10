Due turni di squalifica a Fonseca per le veementi proteste contro l'arbitro Massa, al termine di Roma-Cagliari: è, apprende l'ANSA, la decisione del giudice sportivo della Serie A.

La Roma è pronta a presentare ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta dal giudice sportivo al tecnico Paulo Fonseca. L'allenatore portoghese era stato espulso per le proteste al termine della gara dell'Olimpico col Cagliari dall'arbitro Massa. La società giallorossa è in attesa di ricevere la documentazione relativa al caso ma ha già deciso di muoversi poiché ritiene troppo severa la sanzione inflitta a Fonseca anche in virtù del fatto che il tecnico si è scusato più volte nell'immediato post partita per il proprio comportamento.



Otto giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo di serie A in relazione agli incontri della settima giornata. In particolare, staranno fermi Riccardo Saponara, Davide Biraschi e Cristian Romero del Genoa), Davide Calabria e Castillejo, del Milan, Gabriel Strefezza (Spal), Lucas Leiva (Lazio) ed Alexis Medel (Bologna). Quanto ai tecnici, oltre alle due giornate inflitte a Paulo Fonseca della Roma, il giudice ha anche sospeso per un turno l'allenatore dell'Udinese, Igor Tudor.