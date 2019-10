Agnelli, 'super-Champions alza qualità"

Andrea Agnelli rilancia il progetto di una Super Champions, "per alzare la qualità e mantenere alto il livello d'interesse attorno al calcio". Da Londra, dove era ospite della rassegna "Leaders Week", il presidente bianconero è tornato a parlare di una lega europea, specificando però che non sarebbe un sistema chiuso in stile americano. "Se non guardiamo avanti - la denuncia di Agnelli, presidente anche dell'Eca - finiremo per proteggere un sistema che non esiste già più. Un sistema di partite domestiche che non interessano ai nostri figli". Agnelli ha però negato di voler cancellare i campionati nazionali: "Vogliamo solo vedere più partite europee, con una maggiore qualità. Si è detto che vogliamo uccidere le leghe domestiche. Nulla di vero, anzi riconosciamo l'importanza che il sistema resti aperto. Tutti devono avere il sogno di vincere la Champions League. Il sogno deve rimanere vivo".