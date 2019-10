Petrachi: 'Roma-Cagliari è stata falsata'

"Siamo molto molto molto amareggiati. E' un dato di fatto intanto che alla Roma manca più di qualche rigore, vedi i casi di Bologna e Lecce. Oggi poi è stato assurdo. L'arbitro è stato indisponente, ha creato nervosismo in una partita tranquilla e, colmo dell'assurdo, ha annullato un gol di Kalinic che è impensabile non dare". Dopo l'ira di Fonseca in campo, arriva quella del ds della Roma, Gianluca Petrachi, che ai microfoni di Sky parla di "partita falsata". "Con noi, poi non vanno mai a rivedere la Var", conclude. "Stanco di questo schifo che ci costa le partite. Troppe volte quest'anno"." Questo il commento via twitter del presidente della Roma, James Pallotta, sull'esito di Roma-Cagliari. "Non sono sicuro di aver visto la stessa partita dell'arbitro. Incredibile, Ancora una volta", ha scritto ancora.

Maran: 'Gol di Kalinic? Spinta netta' - "Non credo ci sia dubbio, sul gol Kalinic spinge Pisacane. E' stato giusto non convalidarlo": Rolando Maran non ha dubbi sull'episodio finale di Roma-Cagliari che ha scatenato le proteste giallorosse, per l'annullamento. "Non vorrei che questa vicenda togliesse i meriti ai miei ragazzi - ha aggiunto a Sky il tecnico dei sardi, dopo l'1-1 dell'Olimpico. "Dal campo non ho visto molto, come è andata me la sono fatta raccontare da Pisacane, che ha ripreso i sensi nello spogliatoio. Ci siamo resi conto che il guardalinee non era mosso, qualcuno sostiene che l'arbitro avesse fischiato prima che il pallone entrasse, ma non voglio dire cose inesatte - ha proseguito il tecnico rossoblù -. Vorrei che l'episodio non togliesse il merito a questi ragazzi". "L'avevamo preparata per reggere l'urto della Roma - ha aggiunto -. Sapevamo di trovarli in un buon momento, siamo stati bravi a restare compatti. Abbiamo sofferto qualcosa in inferiorità numerica ma non abbiamo perso la lucidità".