Prima vittoria per Gimnasia di Maradona

Prima vittoria per il Gimnasia di Diego Armando Maradona. La squadra allenata dall'ex pibe de oro ha battuto 4-2 il Gody Cruz a Mendoza rompendo così il digiuno di vittorie che durava da sette partite, tre delle quali con Maradona in panchina e abbandonando l'ultimo posto in classifica. Il 'Lobo' ha vinto grazie alle reti di Contin e Garcia e la doppietta di Ayala. Grandissimo entusiasmo per Maradona, accolto a Mendoza dai tifosi rivali come un vero idolo. Subito dopo la partita Maradona ha postato sui suoi profili social una foto con tutta la squadra nello spogliatoio dopo la partita con il commento "Continuiamo a lavorare".