Galles: dopo 11 mesi torna Ramsey

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Una buona notizia per Aaron Ramsey. Il fantasista della Juventus, reduce da un lungo infortunio, è stato convocato dal ct della Nazionale gallese, Ryan Giggs, per il doppio euroimpegno contro la Slovacchia (10 ottobre) e la Croazia (13 ottobre). L'ex giocatore dell'Arsenal non vestiva la maglia della Nazionale del proprio Paese dal 20 novembre dell'anno scorso, in altre parole da circa 11 mesi. Giggs ha chiamato anche Gareth Bale, attaccante del Real Madrid. Ramsey e Bale, assieme all'altro centrocampista Allen, furono protagonisti dell'ultimo Europeo, in Francia, nel 2016.