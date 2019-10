Champions League: bene l'Ajax e il Chelsea, soffre il Liverpool

Tutti i risultati delle sfide del secondo turno a gironi di Champions League

Valencia-Ajax 0-3 - Valencia-Ajax 0-3 (0-2) in un match della fase a gironi della Champions League (gruppo H). In gol Ziyech (8'), Promes (34') e Van de Beek (67') per gli olandesi.

Liverpool-Salisburgo 4-3 - Il Liverpool batte il Salisburgo 4-3 (3-1) in una gara della seconda giornata del gruppo E della Champions League. La squadra di Klopp avanti 3-0, subisce la rimonta-choc degli austriaci, ma Salah (autore di una doppietta) chiude il risultato in favore degli inglesi. I Reds subito avanti al 9' del primo tempo con Manè, raddoppio al 25' di Robertson, al 36' a segno Salah. Accorcia le distanze al 39' Hwang. Nella ripresa il Salisburgo ancora in gol con Minamino (11' st) e Haaland (15'). Salva i Reds la rete di Salah al 24'.

Zenit-Benfica 3-1 - Lo Zenit San Pietroburgo batte il Benfica 3-1 (1-0) in una gara della seconda giornata del gruppo G della Champions League. Le reti: al 22' pt Dzyuba, nel st il raddoppio al 25' con l'autogol di Ruben Dias, al 33' Azmoun, al 40' De Tomas per la rete dei portoghesi.

Lipsia-Lione 0-2 - Lipsia-Lione 0-2 (0-1) in un match della fase a gironi della Champions League (gruppo G). A segno Depay (11') e Terrier (65') per i francesi.

Lilla-Chelsea 1-2 - Lilla-Chelsea 1-2 in un match della fase a gironi della Champions League (Gruppo H). A segno Abraham (22') e Willian (78') per gli inglesi. Francesi in gol con Osimhen (33').

Slavia Praga-Borussia Dortmund 0-2 - Il Borussia Dortmund ha battuto lo Slavia Praga 2-0 (1-0) in un match della fase a gironi (gruppo F) della Champions League. A segno Hakimi (35' e 89').