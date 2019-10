Valverde: "Messi contro Inter? Deciderò"

"Non sappiamo se Messi e Dembelé riusciranno a giocare. Dembelé ha fatto mezzo allenamento, Messi un po' di più. Vedremo come andrà, capiremo se poter contare su di loro solo nelle prossime ore. Non correremo rischi con Messi.

Saranno sicuramente out Umtiti, Ansu Fati e Jordi Alba". Ernesto Valverde, alla vigilia della sfida contro l'Inter, fa il punto sui tanti infortunati nella rosa del Barcellona. Un dato che potrebbe complicare i piani del tecnico dei blaugrana.

"Ovviamente non siamo contenti di questi infortuni. Ma credo sia fortuito - assicura - è successo anche in passato. Dembelé ha rimediato un infortunio molto simile a quello della passata stagione. Comunque questa situazione non mi preoccupa troppo e io lavoro con chi ho a disposizione". Valverde parla anche del rapporto col club: "Mi sento al mio posto, bene e a mio agio.

Gli allenatori devono affrontare molte variabili, ci sono giocatori, pressione esterna, la stampa, l'impegno verso chi ti assume".