Parte da Cittadella Facciamo Formazione

ANSA) - ROMA, 1 OTT - Lo stadio Tombolato di Cittadella (Padova) ospita oggi il primo incontro di "Facciamo la Formazione", programma formativo per calciatori in attività, tecnici e dirigenti delle squadre di serie B. Obiettivo del progetto, ideato ed organizzato da Assocalciatori e Lega B, è preparare i calciatori a carriere nel mondo del calcio dopo l'esperienza agonistica, partendo dalle competenze acquisite. La 5/a edizione farà poi tappa a Chiavari (Genova) dove a sedersi sui banchi saranno i calciatori dell'Entella. "La formazione" - dice il presidente di Lega B, Mauro Balata - è importante per i calciatori, almeno quanto l'allenamento. Col corso si potranno acquisire le conoscenze necessarie alla fase professionale che segue la carriera". "E' una opportunità unica ed è utile per la formazione di dirigenti e atleti - spiega Damiano Tommasi, n.1 Aic -. La formazione è anche la strada migliore per aumentare la consapevolezza di diritti, doveri e delle responsabilità di chi vive il nostro ambiente".