Euro 2020, già 32 mila biglietti per Italia-Grecia

Procede spedita la vendita dei biglietti di Italia-Grecia, l'incontro in programma sabato 12 ottobre (ore 20.45) a Roma che può regalare agli Azzurri di Roberto Mancini la qualificazione aritmetica alla fase finale di Euro 2020. Sono 32.000 i tagliandi già emessi per la sfida dell'Olimpico, lo stadio dove il prossimo 12 giugno prenderà il via primo Campionato Europeo itinerante della storia. Non c'è più disponibilità di biglietti per la Tribuna Tevere. L'Italia del calcio torna a Roma dopo quattro anni (ultimo precedente nell'ottobre 2015, Norvegia battuta 2-1) per quella che sarà la 59/a gara della Nazionale nella Capitale: Roma tornerà ad essere la città che ha ospitato più volte gli Azzurri (Milano l'aveva agganciata a quota 58 con Italia-Portogallo di Nations League).