Serie A, Roma-Atalanta mercoledì alle 19

Mercoledì alle 19 in campo Roma-Atalanta per la 5/a giornata di Serie A.

"La Roma tatticamente ha un'impostazione simile allo Shakhtar. Oltre a una sfida per misurare le ambizioni di entrambe, può essere un test per la Champions". Gian Piero Gasperini, alla vigilia dell'Olimpico, sembra prefigurare tra le righe la rivoluzione tattica. Modulo a specchio, 4-2-3-1, lo stesso adottato dalla sua Atalanta per due secondi tempi di fila, a Zagabria e domenica a Parma con la Fiorentina. La possibile prova è l'assenza pesante: "Muriel ha la tonsillite, resta a casa. Speriamo di recuperarlo per sabato col Sassuolo", l'annuncio del tecnico.

Questione di equilibrio, in campo e fuori. Paulo Fonseca sembra aver individuato subito l'elemento indispensabile per poter dar seguito al buon avvio di stagione della Roma. Il tecnico ha capito che per competere in Serie A è fondamentale sapersi adattare, cambiando magari in corsa qualche aspetto del proprio schema tattico per portare a casa il risultato. E che in una piazza come quella giallorossa è meglio predicare calma a gran voce. "È positivo che la gente creda in noi, ma è decisamente troppo presto per essere euforici. Siamo all'inizio di una maratona lunga e difficile, abbiamo iniziato col piede giusto ma non possiamo rilassarci neanche un momento, la squadra deve restare con i piedi ben saldi a terra". Anche perché all'Olimpico arriva l'Atalanta, avversario che se sottovalutato può rivelarsi micidiale. "So perfettamente che in momenti come questo si generano molte aspettative, io però sono completamente contrario all'euforia, perlomeno in questa fase - ribadisce Fonseca -. Sono una persona realista e penso che si può essere euforici dopo una finale vinta, magari al termine di un campionato in cui si è raggiunto l'obiettivo".