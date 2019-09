Inzaghi chiude caso Immobile

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Il 'caso' Immobile chiuso sul nascere con le scuse del giocatore a tecnico e squadra, l'Inter nel mirino per dare continuità alla vittoria sul Parma. Alla vigilia della trasferta di San Siro, Simone Inzaghi tiene alta la guardia e avverte: "Ho visto le ultime tre partite di campionato dell'Inter, sono state giocate molto bene. È una squadra costruita nel modo giusto e potrà giocarsela fino alla fine con Juventus e Napoli per lo scudetto. Domani avremo bisogno di una partita di grandissima concentrazione e personalità per affrontare una formazione molto forte". Poi Inzaghi torna sul caso Immobile, dopo le scuse dell'attaccante: "Immobile ieri ha fatto un grande gesto, si è scusato davanti ai compagni e alla società: è tutto chiarito, non c'è nessun caso". L'attacco della Lazio si reggerà ancora sulle sue spalle, mentre al suo fianco si apre il ballottaggio tra Correa e Caicedo: "Ho l'obbligo di usare tutti quanti, per me sono tutti titolari aggiunti", conclude Inzaghi.