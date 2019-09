Calcio: Best Fifa, Messi miglior giocatore 2019

A sorpresa, è Lionel Messi a vincere il premio come 'miglior giocatore dell'anno' ai Best Fifa Football Awards 2019, in corso al teatro 'La Scala' di Milano'. ''Voglio ringraziare - la dedica dell'attaccante argentino del Barcellona -chi mi ha assegnato questo premio anche se per me i premi individuali sono una cosa secondaria. E' un momento unico per me poterlo festeggiare insieme alla mia famiglia e i miei figli''. Messi è arrivato davanti a Virgil Van Dijk del Liverpool e Cristiano Ronaldo della Juventus.

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha vinto il premio The Best Fifa Men's Coach come miglior allenatore della passata stagione. Klopp, che ha ricevuto il premio sul palco del teatro 'La Scala' a Milano, ha battuto Pep Guardiola (Manchester City) e Mauricio Pochettino (Tottenham) al termine di una annata che ha visto il Liverpool conquistare la Champions League e concludere il campionato alle spalle del Manchester City. "Devo dire grazie a molte persone, a partire dalla mia famiglia ma anche al mio club e ai miei giocatori: come allenatore puoi essere bravo solo quanto lo è la tua squadra", le parole di Klopp.