Figc, ecco nuovi tecnici professionisti

(ANSA) - ROMA, 19 SET - C'è anche Rolando Bianchi, ex centravanti di tante formazioni italiane e straniere (Cagliari, lazio, Torino, Bologna, Manchester City e alcune presenze in azzurro), fra i nuovi allenatori 'promossi' dal settore tecnico della Figc dopo aver frequentato il corso allenatori e ora titolari della qualifica Uefa A. In tanti, anche molti ex calciatori, hanno partecipato al corso nel Centro tecnico federale. I migliori di questa tornata sono stati -secondo quanto riferisce la Figc- il tecnico del Venezia Alessio Dionisi e due neoallenatrici professioniste, Cristina Mitola e laura Sironi. Fra gli ex calciatori, promossi anche alcuni nomi noti del calcio nazionale degli anni passati, come Marco Donadel, Valerio Fiori, Daniele Galloppa, Alessandro Gamberini e Marco Marchionni.