CR7: 'Lavorare sodo per i nostri obiettivi'

Cristiano Ronaldo non è uscito soddisfatto dal Wanda Metropolitano di Madrid per il pareggio: la vittoria sfumata in extremis e il gol-partita fallito per pochi centimetri dopo una splendida azione gli hanno lasciato un po' di amaro in bocca. E su Instagram lancia un monito: "Dovremo continuare a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi", scrive CR7 pubblicando una foto quasi malinconica sul prato dello stadio madrileno.