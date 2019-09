Cagliari Genoa, Andreazzoli: 'Non dobbiamo porci limiti'

Cagliari ancora senza Nainggolan per la partita di domani sera alla Sardegna Arena contro il Genoa. Ma con la voglia di non tornare indietro dopo i primi tre punti conquistati a Parma. Sarà l'inizio di un periodo di fuoco che passa dalla partita di mercoledì col Napoli e da quella di nuovo in casa con il Verona. "Ma noi - ha detto Rolando Maran - giochiamo puntando al massimo su ogni partita". E c'è un obiettivo: riconquistare una vittoria in casa che manca da circa cinque mesi. "Il successo con il Parma può essere considerato una ripartenza - ha continuato l'allenatore rossoblù - adesso bisogna dare continuità e una direzione precisa al nostro lavoro. Domani abbiamo un'opportunità. Noi siamo consapevoli della strada che dobbiamo prendere. Ci siamo allenati bene perché vogliamo vincere questa partita anche per fare capire quale deve essere la nostra direzione". Anche i gol di Ceppitelli, per quanto una doppietta di un difensore sia sempre un caso particolare, rientrano in una logica ben precisa. "Dobbiamo sentirci coinvolti nella fase di possesso - ha detto Maran - cercando di ampliare le soluzioni per andare a rete. Ma dobbiamo ancora crescere e possiamo migliorare sempre di più. Innanzitutto sul piano della manovra. Dobbiamo avere sempre la fame di andare oltre". Squadra e scelte ancora da fare. "Attenzione al Genoa, è una squadra che sta bene, ma questo è un dato di fatto che ci deve far sollevare l'attenzione e affrontare da subito la partita nel modo giusto". Rosa ampia nonostante gli infortuni. "C'e una bella e sana competizione", ha concluso Maran. Sulla formazione probabile replay dello schieramento visto a Parma.

Andreazzoli: 'Non dobbiamo porci limiti' - "E' un campionato particolarmente complicato e tutte le gare, anche se sembra una banalità, vanno interpretate al massimo, così quella di Cagliari". L'allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli presenta così la sfida alla squadra di Maran, domani sera alla Sardegna Arena nel primo anticipo della quarta giornata. "Nessuno può permettersi di giocare sottotono, è un rischio che poi alla fine paghi, ma le insidie che potrà darci il Cagliari saranno le stesse che potremo dare noi a loro". Il Genoa è reduce dalla sconfitta nel recupero contro l' Atalanta ma il tecnico è molto soddisfatto e spiega perché: "Appena finita c'era un pò di amarezza come è normale - ha spiegato - ma se analizziamo in maniera oggettiva la partita, per quello che ho visto in campo, non posso che essere soddisfatto. Non dobbiamo porci limiti, ma cercare di battere qualsiasi squadra che viene da noi, anche se più forte di noi. Questo deve essere il nostro spirito".