Europa League: Lazio e Roma favorite

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Dopo lo scivolone in campionato con la Spal, la Lazio può subito ripartire in Europa League: nella prima partita del Girone E i biancocelesti giocano da favoriti nella trasferta contro i rumeni del Cluj. Il successo della Lazio è dato da Snai a 1,73, si punta invece a 3,65 sul pareggio e a 5,00 sulla vittoria dei padroni di casa. Partenza ancora più facile per la Roma, che debutta in casa contro il Basaksehir di Istanbul. I giallorossi conducono a 1,38 il pronostico.

Decisamente più alte le quote per il pareggio (già a 5,00) e il blitz dei turchi, che pagherebbe 7,25.