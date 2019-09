E.League, Fonseca:'La Roma vuole andare avanti"

"L'Europa League è una competizione importante, in questa prima fase abbiamo l'obiettivo dichiarato di andare avanti. Ci sono squadre molto forti ma vogliamo andare il più lontano possibile, partecipiamo con ambizione". Lo dice l'allenatore della Roma Paulo Fonseca alla vigilia dell'esordio in Europa League contro il Basaksehir domani allo stadio Olimpico. "Turn over? Sappiamo che la prossima partita sarà dopo appena un paio di giorni - ha aggiunto il tecnico giallorosso - bisogna rispettare i tempi di recupero e quindi apporterò cambiamenti alla squadra ma saranno comunque soluzioni di garanzia per vincere questa partita".