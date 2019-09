Champions: Makkelie arbitra Atletico-Juventus

Sarà il fischietto olandese Danny Makkelie a dirigere Atletico Madrid-Juventus, partita valida per il Gruppo D della Champions League. Lo ha comunicato l'Uefa che per Dinamo Zagabria-Atalanta (Gruppo C) ha scelto l'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano.

Sarà l'arbitro spagnolo Xavier Estrada Fernández a dirigere il match di Europa League tra Roma e Istanbul Basaksehir, in programma per giovedì alle 21 allo Stadio Olimpico. Lo ha deciso oggi l'Uefa che ha scelto il fischietto polacco Daniel Stefanski per Cluj-Lazio, in programma sempre giovedì alle 18.55 in Romania.