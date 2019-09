Dopo oltre un mese di stop e mai in campo da quando è iniziata la stagione, Leo Messi torna ad allenarsi in gruppo col Barcellona. L'infortunio al soleo, patito a fine agosto, sembra ormai essere rientrato e la 'Pulce', fanno sapere oggi i media catalani, è oggi sceso in campo con i compagni alla 'Ciutat Esportiva Joan Gamper' pwer preparare l'esordio in Champions, martedì prossimo contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Messi è fuori dall'inizio di agosto per la lesione di primo grado al soleo della gamba destra, che ha avuto poi una ricaduta a fine agosto.