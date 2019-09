Maradona stecca 'prima' tecnico Gimnasia

Non è stato fortunato l'esordio di Diego Armando Maradona da allenatore del Gimnasia y Esgrima La Plata, squadra della Superliga argentina. El 'Pibe de Oro' ha debuttato sulla sua nuova panchina perdendo 2-1 in casa contro il Racing, andato in vantaggio con Gonzalez al 36' pt.

Dopo essersi disperato per un paio di buone occasioni sprecate dai suoi, Maradona ha esultato al 7' st per il gol del pari realizzato da Garcia. La gioia dell'ex fuoriclasse del Napoli è però durata poco in quanto Zaracho al 9' st ha riportato in vantaggio il Racing. Diego si è poi disperato per la chance del pari fallita da Garcia nei minuti di recupero.

"Abbiamo perso ma non finisce qui, ho visto una squadra viva - ha detto Maradona dopo la partita -. Dobbiamo metterci a lavorare e riportare il sorriso sul volto dei nostri tifosi".