Real Madrid: anche Modric ko, emergenza infortuni

Cresce l'allarme infortuni in casa Real Madrid. L'ultimo a fermarsi è Luka Modric cui, secondo quanto comunica il club, è stato diagnosticata un infortunio all'adduttore della gamba destra, che verrà valutato. Il croato non può essere impiegato da Zinedine Zidane contro il Levante di Valencia e nemmeno in Champions, contro il PSG. Oltre all'apporto del Pallone d'Oro, il Real dovrà rinunciare a Isco, Casemiro e Valverde, ma anche a James Rodriguez. In questo inizio di stagione sono stati 11 i giocatori messi ko da vari problemi fisici: Asensio, Mendy, James, Isco, Hazard, Courtois, Jovic, Rodrygo e Brahim (due volte). Adesso è toccato a Modric e proprio alla vigilia di una serie di partite importanti, come le trasferte al Parco dei Principi, contro il Siviglia e l'Atletico Madrid. Modric è l'ottavo giocatore che, dall'inizio della stagione, subisce un infortunio muscolare, un dato che preoccupa la dirigenza del Real Madrid, generando dubbi sulla figura del nuovo preparatore, il francese Gregory Dupont.