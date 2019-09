Osvaldo: pronto per il Gimnasia di Diego

Pablo Osvaldo, ex Roma e Juventus (ma non solo), vuole tornare in campo dopo avere annunciato il ritiro nel 2016. E potrebbe farlo con il Gimnasia di La Plata, la squadra che nei giorni scorsi è stata affidata alla guida tecnica di Diego Armando Maradona. Osvaldo arriverebbe in sostituzione di Lautaro Chavez, che si è infortunato e dovrà rimanere fuori per un periodo piuttosto lungo.