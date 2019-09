Chiellini unico italiano per Fifa Awards

Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana Giorgio Chiellini è l'unico giocatore italiano dei 55 selezionati dalla Fifa per il premio Fifa Awards 11 2019. Nell'elenco dei migliori giocatori della stagione passata prescelti per la fase finale del premio, figurano anche altri juventini non italiani: C.Ronaldo, Joao Cancelo (ora però dirottato al City), Matthijs de Ligt (arrivato dall'Ajax) e il brasiliano Alex Sandro. L'unico non bianconero della lista dei top 55 dei campionati europei è il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Per il resto i candidati al premio Fifa sono in massima parte suddivisi fra il Barcellona con ben 10 nomination, il Real Madrid con 9 e dal City con 8. Fra gli ex i'italiani', nomination per Alisson, Dani Alves, Thiago Silva e Salah.

Nell'elenco naturalmente tutti gli altri fuoriclasse, da Messi a Neymar, da Griezmann a Mbappè.