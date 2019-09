Risolti problemi, ok scambio Silva-Rebic

Momenti febbrili prima dell'atteso via libera. Lo scambio tra André Silva e Ante Rebic sembrava poter saltare ma alla fine la situazione si è risolta al meglio, con lo scambio di documenti in corso in questi minuti: per l'ufficialità del doppio trasferimento si aspettano gli imminenti comunicati di Milan ed Eintracht Francoforte. Il mercato tedesco chiude oggi alle 18, quello italiano alle 22.