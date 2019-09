Atalanta: arriva Kjaer e Skrtel rescinde

(ANSA) - BERGAMO, 2 SET - L'Atalanta ha ufficializzato prima la rescissione del contratto dello slovacco Skrtel, arrivato il 9 agosto scorso da svincolato dopo l'esperienza in Turchia al Fenerbahce, che in nerazzurro ha giocato solo l'amichevole con il Monza (9-1) del 21 agosto a Zingonia. Così è stata decisa la rescissione e al suo posto arriva in prestito dal Siviglia il danese ex Palermo e Roma Simon Kjaer. Il club ha annunciato il suo arrivo oggi, dopo che il giocatore aveva completato le visite mediche.

Kjaer, 420 partite (44 nelle coppe europee) e 20 reti in vari club più 89 cap e 3 gol con la Danimarca, con cui ha disputato i Mondiali 2010 e 2018, ha già all'attivo tre stagioni in Italia, al Palermo dal 2008 al 2010 e quindi alla Roma nel 2011-2012. In carriera ha vestito anche le maglie di Midtjylland, Lille, Wolfsburg e Fenerbahce, in cui è stato compagno proprio di Skrtel nel 2016-2017. Kjaer ritrova in nerazzurro gli ex compagni in Andalusia Luis Muriel e Guilherme Arana. Vestirà la maglia numero 4.