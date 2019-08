Inzaghi: Lazio favorita? Solo in teoria

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Noi favoriti? Probabilmente in teoria sì, vista la prima giornata, ma in pratica assolutamente no. Sappiamo cosa significhi giocare un derby, sono due partite a parte nel campionato". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby contro la Roma. "Dovremo avere umiltà e spirito di sacrificio, ma allo stesso tempo coraggio", prosegue Inzaghi. "Fonseca - aggiunge il tecnico biancoceleste - è stato bravo a creare in poco tempo un ottimo clima, la Roma ha buonissimi giocatori e un ottimo tecnico".