Europa League: Inzaghi, girone difficile

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Siamo stati inseriti in un girone difficile, ma molto affascinante": così Simone Inzaghi accoglie l'esito del sorteggio Uefa, che alla sua Lazio ha riservato Celtic Glasgow, Rennes e Cluj in Europa League. "Affronteremo squadre che stanno facendo benissimo nei loro rispettivi campionati. Sarà comunque emozionante giocare in Europa League", ha aggiunto Inzaghi.