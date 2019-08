Mihajlovic dirige allenamento in campo

Lo aveva preannunciato il suo vice Tanjga, nel corso della conferenza stampa pre partita e l'ora è scoccata alle 17.30: Sinisa Mihajlovic è in campo a dirigere l'allenamento di rifinitura in vista dell'esordio casalingo del suo Bologna con la Spal, in programma domani sera alle 20.45.

Il tecnico ha messo piede a Casteldebole in mattinata, per svolgere una riunione con il suo staff e pianificare il lavoro.

I rossoblù sono arrivati intorno alle 16 e prima di iniziare l'allenamento si è tenuta una riunione tecnica anche tra allenatore e squadra. Per Mihajlovic si tratta del primo allenamento diretto dal 10 luglio. Il tecnico è tornato a Casteldebole a cinquanta giorni di distanza dall'ultima volta e a quarantacinque dal ricovero per iniziare le cure per guarire dalla leucemia.