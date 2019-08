Szczesny, col Napoli si deve vincere

"Contro il Napoli bisogna comunque giocare due volte: poco importa se alla seconda o alla decima giornata. Bisogna vincere". Szczesny è pronto alla sfida contro la squadra di Ancelotti, sabato sera all'Allianz Stadium per il primo big match della stagione.

"Sarà una partita combattuta - ha spiegato ai microfoni di Sky il portiere polacco -. Gli scontri diretti sono difficili ma spesso li vinciamo e speriamo di continuare sabato. Negli ultimi anni ci hanno impensierito: non vediamo l'ora di scendere in campo". Sarà la prima volta in cui Sarri affronterà il suo passato, anche se, al momento, il tecnico ex Napoli non sarà in panchina: "Nessuna difficoltà, siamo maturi e lui ha un ottimo staff. Certo, sarebbe meglio averlo. Sono rimasto impressionato dall'impatto che ha avuto sulla squadra, si lavora di più con il pallone. Anche in campo i concetti sono diversi, la difesa è molto più alta per alzare il pressing: lavoriamo molto sulla tattica".