Lazio: da Fifa ok a transfer per Jony

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - La Fifa ha concesso alla Lazio il transfer provvisorio per il tesseramento di Jony, esterno spagnolo proveniente dal Malaga. A renderlo noto è stato il club biancoceleste attraverso una nota. In merito al trasferimento alla Lazio di Jony, che sarà a disposizione di Simone Inzaghi già dal derby contro la Roma in programma domenica alle 18, il club spagnolo ha minacciato un contenzioso sul pagamento della clausola rescissoria.