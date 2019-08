Nedved: "Mercato non chiuso, Juve pronta"

"Il mercato non è chiuso, strada facendo coglieremo delle occasioni, se si presenteranno". Pavel Nedved non chiude la porta a nuovi arrivi in casa Juventus, nonostante l'inizio del campionato in programma domani a Parma: "Non è chiuso e questa non è una grande cosa - ha aggiunto il vicepresidente bianconero -, sarebbe meglio farlo prima dell'inizio della stagione, soprattutto per i calciatori, per la loro serenità. Manca ad alcuni ma sanno qual è la situazione, è loro dovere giocare al meglio".