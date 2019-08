Lazio: Lazzari, con la Samp ci sarò

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Domenica scorsa ho subito una bella botta ma mi sono operato immediatamente, il recupero è stato rapido, mi era già capitato di giocare con il tutore, sono a disposizione per la Sampdoria". Il neo laziale Manuel Lazzari conferma di aver recuperato per la gara d'esordio con la Sampdoria di domenica prossima a Marassi dopo un infortunio al metacarpo della mano destra. "Per me la Lazio rappresenta un grosso salto in avanti - afferma l'esterno ex Spal in conferenza stampa di presentazione -. Da un paio d'anni sentivo parlare della Lazio, i miei occhi brillavano. Una società come la Lazio non arriva tutti i giorni. Non c'ho pensato due volte, ho subito detto la volontà alla squadra. E sono contento di essere qui".

Quanto agli obiettivi stagionali, Lazzari non si nasconde: "Lo scorso anno abbiamo vinto la Coppa Italia, punteremo alla Champions League come hanno detto i miei compagni. Siamo veramente molto forti"