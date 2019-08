Europa League: Torino-Wolverhampton 2-3

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Torino-Wolverhampton 2-3 nell'andata dei playoff di Europa League. Il ritorno si giocherà giovedì 29 agosto in Inghilterra (20:45). In chiusura di primo tempo un'autorete di Bremer ha portato avanti il Wolverhampton.

Raddoppio degli inglesi firmato da Diogo Jota (14' della ripresa), che ha appoggiato in rete sul perfetto assist di Traoré. Ma due minuti dopo è arrivata la risposta di De Silvestri, che è sbucato sul secondo palo ed ha accorciato le distanze di testa. Jiménez, con una splendida azione personale, ha riportato la squadra inglese sul doppio vantaggio al 27'. A tempo quasi scaduto Belotti si è guadagnato un rigore che ha poi trasformato, lasciando vive le sperante del Torino di accedere alla fase a gironi.