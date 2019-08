De Rossi in panchina, Boca vince ancora

Come aveva fatto intuire alla vigilia, il tecnico del Boca Juniors Gustavo Alfaro ha preferito non schierare Daniele De Rossi nel match di andata dei quarti di finale di Coppa Libertadores che i suoi hanno giocato ai 2.850 mt di Quito contro la Liga Deportiva Universitaria (Ldu).

L'assenza dell'ex capitano della Roma, rimasto in panchina ma tra i migliori in campo nelle due partite giocate finora con la maglia n.16 gialloblù, non ha impedito al Boca di farsi valere e lo 0-3 ottenuto in trasferta fa capire che la semifinale del torneo continentale, contro Cerro Porteno o gli arcirivali del River Plate, è vicina. Mattatore della sfida in Ecuador è stato l'attaccante Abila, che ha preso il posto di quel Dario Benedetto ceduto al Marsiglia, che ha segnato un gol, provocato l'autorete di Caicedo e fatto impazzire la difesa avversaria. Il Boca ha segnato anche con una punizione magistrale di Reynoso all'inizio della ripresa. In campo nel Boca anche l'ex laziale Zarate.