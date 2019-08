Roma: visite mediche per Zappacosta

Martedì alle 23.30 l'arrivo a Fiumicino da Londra, ora le visite mediche di rito e la firma del contratto che lo legherà alla Roma almeno per un anno. Alle 8.20 il nuovo terzino romanista è arrivato alla clinica di Villa Stuart per iniziare i controlli. Sorridente e carico, Zappacosta arriva in giallorosso in prestito secco. "L'Italia mi è mancata, Roma è come casa" le sue prima parole rilasciate ai cronisti ieri all'arrivo in aeroporto.