Klopp: 'Mi piacerebbe allenare la Germania'

Lo chiamano il 'Normal One', ma lui ha già conquistato il cuore dei tifosi del Liverpool, storicamente esigenti con chi calpesta il leggendario prato di Anfield Road. Juergen Klopp, che ha intascato l'ultima Champions League e adesso punta a mettere le mani anche sulla Premier, si è confessato in una lunga intervista a Sport Bild. Dal 2015 sulla panchina dei 'Reds', il suo contratto scadrà nel 2022, tuttavia Klopp non esclude di poter tornare un giorno in Germania. "Mi piacerebbe farlo: prima la Nazionale, poi il Bayern Monaco, poi di nuovo il Borussia Dortmund, quindi tornerei a Liverpool per sempre. Non ho idea di cosa accadrà - spiega l'allenatore campione d'Europa -. Anche il ritiro è una possibilità". Infine, a proposito della finale di Champions 2018 persa a Kiev contro il Real, l'allenatore del Liverpool ha rivelato che, "da quel giorno, non ho più indossato le mutande di Cristiano Ronaldo. Per alcuni anni le ho comprate di quel marchio, le posseggo ancora, ma non le indosso più da quella partita".