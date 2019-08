Roma: Fazio rinnova fino al 2021

Un altro rinnovo in casa Roma dopo quelli di Zaniolo, Under e Dzeko. Il club giallorosso ha annunciato oggi anche il prolungamento del contratto a Federico Fazio fino al 30 giugno 2021. Il difensore argentino è arrivato alla Roma nell'estate del 2016 e nelle sue tre stagioni nella Capitale ha collezionato 135 presenze, realizzando anche 11 gol. "Fazio rappresenta un giocatore fondamentale per la nostra rosa, per questo motivo il suo rinnovo ci rende estremamente soddisfatti - ha dichiarato il ds Gianluca Petrachi. "Puntiamo molto sulle sue qualità e sulla sua esperienza, elementi importanti anche per la crescita dei nostri calciatori più giovani. Federico sarà una guida per la nostra difesa e per i nostri ragazzi".

"È il mio secondo rinnovo e sono davvero felice - ha commentato Fazio - Dal primo giorno la Roma mi ha fatto sentire la fiducia di cui ha bisogno un calciatore. La sento da parte di tutti quelli che lavorano a Trigoria, dove ho voglia di rimanere a lungo".