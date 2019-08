Dzeko, mia famiglia sente Roma casa sua

Dopo il rinnovo di contratto e il prolungamento del matrimonio con la Roma, Edin Dzeko si è concesso ai canali ufficiali del club, parlando del suo futuro e della stagione in giallorosso che sta per iniziare. "L'ho sempre detto di star bene qui - ha detto il centravanti bosniaco al magazine di RomaTV - la mia famiglia si sente bene, specialmente mia moglie Amra e poi i miei figli, che sono nati a Roma. Ultimamente, quando siamo stati in vacanza, Una diceva di voler tornare a casa, cioè a Roma".